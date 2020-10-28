Популярные предложения

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Новости

28.10.2020
Изменение адреса в Минске
Наш пункт выдачи переехал.
20.11.2018
Новые пункты самовывоза: Слоним и Светлогорск
С сегодняшнего дня стали доступны еще два пункта самовывоза.
27.01.2018
Сбой в работе почтового сервиса
В связи с техническим сбоем клиенты могли получать письмо об изменении статуса устаревших заказов.
04.11.2017
График работы на 4-8 ноября
Изменения в графике работы магазина и доставки на предстоящие праздники.
10.10.2017
Новый адрес офиса в Минске
Пункт самовывоза в Минске переехал.

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