Цифровой стабилизатор напряжения Solpi-M TDR-N 10000ВA (уценка)

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323.75 руб.
Цена с учетом НДС 20%
24 месяца
Обзор
Как выбрать стабилизатор напряжения для дома. Коротко и ясно
Может ли стабилизатор экономить электроэнергию
Что такое байпас в стабилизаторе напряжения и для чего он нужен
Стабилизатор напряжения для газового котла. Какой выбрать
|Тип
|релейный
|Полная мощность (кВА)
|10
|Напряжение
|220В (1ф)
|Монтаж
|настенный
|Выходное напряжение (В)
|198-242
|Защита от перегрева
|есть
|Вольтметр (выход)
|есть
|Вольтметр (вход)
|есть
|КПД (%)
|98
|Мин. входное напряжение (В)
|100
|Макс. входное напряжение (В)
|260
|Охлаждение
|воздушное, принудительное
|Точность
|±10%
|Подключение
|клемная колодка
|Режим "Байпас"
|есть
|Защиты от
|короткого замыкания, перегрева, перегрузки, повышенного напряжение
|Материал корпуса
|сталь
|Класс защиты
|IP20
|Температура эксплуатации (С)
|0...+40
|Вес (кг)
|20.4
|Вес упаковки (гр)
|20400
|Габариты упаковки (мм)
|200 х 360 x 310
|Страна изготовления
|Китай
Производитель: ООО «Александра». Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Октябрьская, 4.
* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.
Объединенная под брендом Solpi-M группа компаний успешно работает на рынках России и Белоруссии. В республике Беларусь продукция компании появилась с 1995 года, в России она вышла на рынок в 2009 году.
За это время Solpi-M зарекомендовала себя надежным поставщиком качественного электрооборудования. Особенно нужно отметить поставляемые уже 15 лет технологичные силовые трансформаторы, оснащенные возможностью регулирования под нагрузками.
Торговая марка: Россия. Сервисные центры Solpi-M
Андрей Д.: Как узнать сколько будет стоить доставка заказа в г. Кобрин? Нужно звонить и уточнять?
Ответ: Здравствуйте, Андрей. Звонить не обязательно, достаточно добавить товары в корзину и начать оформление. После того как вы укажите свой населенный пункт, система предложит доступные варианты доставки и укажет их стоимость. Вам останется только выбрать наиболее удобный способ и оформить заказ или вернуться к просмотру каталога и продолжить оформление в другой раз.
С уважением, Вольтра
Александр: Здравствуйте. Как у вас с доставкой в РФ?
Ответ: Здравствуйте, Александр. Мы осуществляем доставку по всему таможенному союзу: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Обратите внимание, что все цены указаны в белорусских рублях.
С уважением, Вольтра
Елена: По безналу работаете?
Ответ: Здравствуйте, Елена. Да, конечно.
С уважением, Вольтра
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|6 мес.
|0.00 руб.
|57.42 руб.
|344.52 руб.
|9 мес.
|0.00 руб.
|38.57 руб.
|347.12 руб.
|12 мес.
|0.00 руб.
|29.22 руб.
|350.61 руб.
|18 мес.
|0.00 руб.
|19.94 руб.
|358.97 руб.
|24 мес.
|0.00 руб.
|15.42 руб.
|369.99 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|2 мес.
|0.00 руб.
|186.71 руб.
|373.41 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|3 мес.
|0.00 руб.
|118.71 руб.
|356.13 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|8 мес.
|0.00 руб.
|44.52 руб.
|356.13 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|6 мес.
|32.38 руб.
|51.98 руб.
|344.25 руб.
|9 мес.
|32.38 руб.
|34.91 руб.
|346.59 руб.
|12 мес.
|32.38 руб.
|26.45 руб.
|349.73 руб.
|18 мес.
|32.38 руб.
|18.05 руб.
|357.26 руб.
|24 мес.
|32.38 руб.
|13.95 руб.
|367.18 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|2 мес.
|32.38 руб.
|168.74 руб.
|369.85 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|3 мес.
|32.38 руб.
|107.44 руб.
|354.70 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|8 мес.
|32.38 руб.
|40.29 руб.
|354.70 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|6 мес.
|80.94 руб.
|43.82 руб.
|343.86 руб.
|9 мес.
|80.94 руб.
|29.43 руб.
|345.81 руб.
|12 мес.
|80.94 руб.
|22.29 руб.
|348.42 руб.
|18 мес.
|80.94 руб.
|15.21 руб.
|354.70 руб.
|24 мес.
|80.94 руб.
|11.75 руб.
|362.96 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|2 мес.
|80.94 руб.
|141.79 руб.
|364.51 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|3 мес.
|80.94 руб.
|90.54 руб.
|352.56 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|8 мес.
|80.94 руб.
|33.95 руб.
|352.56 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|6 мес.
|161.88 руб.
|30.22 руб.
|343.20 руб.
|9 мес.
|161.88 руб.
|20.29 руб.
|344.50 руб.
|12 мес.
|161.88 руб.
|15.36 руб.
|346.24 руб.
|18 мес.
|161.88 руб.
|10.48 руб.
|350.43 руб.
|24 мес.
|161.88 руб.
|8.09 руб.
|355.93 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|2 мес.
|161.88 руб.
|96.87 руб.
|355.61 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|3 мес.
|161.88 руб.
|62.38 руб.
|349.00 руб.
|Период
|Первый взнос
|Ежемесячный платеж
|Итого
|8 мес.
|161.88 руб.
|23.39 руб.
|349.00 руб.
Процедура оформления рассрочки проходит не выходя из дома. С более подробными условиями вы можете ознакомится на специальной странице Рассрочка или у наших менеджеров.
Обратите внимание, что при оформлении заказа в рассрочку скидки могут не действовать. При оформлении заказа через корзину просьба указыват желательный период рассрочки в комментарии к заказу.
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