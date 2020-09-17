Цифровой стабилизатор напряжения Solpi-M TDR-N 10000ВA (уценка)

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Производитель

Объединенная под брендом Solpi-M группа компаний успешно работает на рынках России и Белоруссии. В республике Беларусь продукция компании появилась с 1995 года, в России она вышла на рынок в 2009 году.

За это время Solpi-M зарекомендовала себя надежным поставщиком качественного электрооборудования. Особенно нужно отметить поставляемые уже 15 лет технологичные силовые трансформаторы, оснащенные возможностью регулирования под нагрузками.

Торговая марка: Россия. Сервисные центры Solpi-M