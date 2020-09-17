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Solpi-M
Solpi-M TDR-N 10000ВA (уценка)

Цифровой стабилизатор напряжения Solpi-M TDR-N 10000ВA (уценка)

  • •  после диагностики, со следами монтажа, на гарантии
323.75  руб.

Цена с учетом НДС 20%
Нашли дешевле? Счет по безналу
Склад хранения
мало
Пункт выдачи Минск
в наличии
готов к выдаче
время работы и адрес
Пункт выдачи Витебск
нет в наличии
под заказ 1-2 дня
время работы и адрес
Доставка
Минск - бесплатно на сегодня
другие города - от 4.8 руб 2-3 дня
подробнее
Другие пункты выдачи
нет наличии
от 4 руб 2-3 дня
подробнее
Оплата: наличными, банковской картой (терминал), ЕРИП, Webpay, Альфа-онлайн, оплата по счету через банк (для физ. лиц), безнал (для юр. лиц).
Рассрочка и кредит: Карты рассрочки, кредит, рассрочка через банк
Гарантия:

24 месяца

Обзор

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома. Коротко и ясно

Может ли стабилизатор экономить электроэнергию

Что такое байпас в стабилизаторе напряжения и для чего он нужен

Стабилизатор напряжения для газового котла. Какой выбрать

Технические характеристики

скопировано с voltra.by
Тип релейный
Полная мощность (кВА) 10
Напряжение 220В (1ф)
Монтаж настенный
Выходное напряжение (В) 198-242
Защита от перегрева есть
Вольтметр (выход) есть
Вольтметр (вход) есть
КПД (%) 98
Мин. входное напряжение (В) 100
Макс. входное напряжение (В) 260
Охлаждение воздушное, принудительное
Точность ±10%
Подключение клемная колодка
Режим "Байпас" есть
Защиты от короткого замыкания, перегрева, перегрузки, повышенного напряжение
Материал корпуса сталь
Класс защиты IP20
Температура эксплуатации (С) 0...+40
Вес (кг) 20.4
Вес упаковки (гр) 20400
Габариты упаковки (мм) 200 х 360 x 310
Страна изготовления Китай

Производитель: ООО «Александра». Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Октябрьская, 4.

* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.

Производитель

Объединенная под брендом Solpi-M группа компаний успешно работает на рынках России и Белоруссии. В республике Беларусь продукция компании появилась с 1995 года, в России она вышла на рынок в 2009 году.

За это время Solpi-M зарекомендовала себя надежным поставщиком качественного электрооборудования. Особенно нужно отметить поставляемые уже 15 лет технологичные силовые трансформаторы, оснащенные возможностью регулирования под нагрузками.

Торговая марка: Россия. Сервисные центры Solpi-M


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Андрей Д.: Как узнать сколько будет стоить доставка заказа в г. Кобрин? Нужно звонить и уточнять?

Ответ: Здравствуйте, Андрей. Звонить не обязательно, достаточно добавить товары в корзину и начать оформление. После того как вы укажите свой населенный пункт, система предложит доступные варианты доставки и укажет их стоимость. Вам останется только выбрать наиболее удобный способ и оформить заказ или вернуться к просмотру каталога и продолжить оформление в другой раз.

С уважением, Вольтра

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Александр: Здравствуйте. Как у вас с доставкой в РФ?

Ответ: Здравствуйте, Александр. Мы осуществляем доставку по всему таможенному союзу: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Обратите внимание, что все цены указаны в белорусских рублях.

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Елена: По безналу работаете?

Ответ: Здравствуйте, Елена. Да, конечно.

С уважением, Вольтра

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Рассрочка

Банк (временно недоступно)
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
6 мес. 0.00 руб. 57.42 руб. 344.52 руб.
9 мес. 0.00 руб. 38.57 руб. 347.12 руб.
12 мес. 0.00 руб. 29.22 руб. 350.61 руб.
18 мес. 0.00 руб. 19.94 руб. 358.97 руб.
24 мес. 0.00 руб. 15.42 руб. 369.99 руб.
Халва
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
2 мес. 0.00 руб. 186.71 руб. 373.41 руб.
Карта покупок, Карта FUN, Магнит
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
3 мес. 0.00 руб. 118.71 руб. 356.13 руб.
Черепаха
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
8 мес. 0.00 руб. 44.52 руб. 356.13 руб.
Банк (временно недоступно)
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
6 мес. 32.38 руб. 51.98 руб. 344.25 руб.
9 мес. 32.38 руб. 34.91 руб. 346.59 руб.
12 мес. 32.38 руб. 26.45 руб. 349.73 руб.
18 мес. 32.38 руб. 18.05 руб. 357.26 руб.
24 мес. 32.38 руб. 13.95 руб. 367.18 руб.
Халва
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
2 мес. 32.38 руб. 168.74 руб. 369.85 руб.
Карта покупок, Карта FUN, Магнит
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
3 мес. 32.38 руб. 107.44 руб. 354.70 руб.
Черепаха
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
8 мес. 32.38 руб. 40.29 руб. 354.70 руб.
Банк (временно недоступно)
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
6 мес. 80.94 руб. 43.82 руб. 343.86 руб.
9 мес. 80.94 руб. 29.43 руб. 345.81 руб.
12 мес. 80.94 руб. 22.29 руб. 348.42 руб.
18 мес. 80.94 руб. 15.21 руб. 354.70 руб.
24 мес. 80.94 руб. 11.75 руб. 362.96 руб.
Халва
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
2 мес. 80.94 руб. 141.79 руб. 364.51 руб.
Карта покупок, Карта FUN, Магнит
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
3 мес. 80.94 руб. 90.54 руб. 352.56 руб.
Черепаха
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
8 мес. 80.94 руб. 33.95 руб. 352.56 руб.
Банк (временно недоступно)
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
6 мес. 161.88 руб. 30.22 руб. 343.20 руб.
9 мес. 161.88 руб. 20.29 руб. 344.50 руб.
12 мес. 161.88 руб. 15.36 руб. 346.24 руб.
18 мес. 161.88 руб. 10.48 руб. 350.43 руб.
24 мес. 161.88 руб. 8.09 руб. 355.93 руб.
Халва
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
2 мес. 161.88 руб. 96.87 руб. 355.61 руб.
Карта покупок, Карта FUN, Магнит
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
3 мес. 161.88 руб. 62.38 руб. 349.00 руб.
Черепаха
Период Первый взнос Ежемесячный платеж Итого
8 мес. 161.88 руб. 23.39 руб. 349.00 руб.

Процедура оформления рассрочки проходит не выходя из дома. С более подробными условиями вы можете ознакомится на специальной странице Рассрочка или у наших менеджеров.

Обратите внимание, что при оформлении заказа в рассрочку скидки могут не действовать. При оформлении заказа через корзину просьба указыват желательный период рассрочки в комментарии к заказу.

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